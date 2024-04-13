В горах Сочи объявили штормовое предупреждение из-за лавинной опасности

В горах Сочи объявили штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин до 16 апреля. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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«До конца суток 13 апреля, а также в течение суток с 14 по 16 апреля в горах Сочи выше 1,5 тысяч метров над уровнем моря лавиноопасно», - предупредили спасатели.

Они посоветовали избегать прогулок в горах в непогоду.

По данным Telegram-каналов горнолыжных курортов Сочи, закрыто не менее семи горнолыжных трасс для катания туристов: «Азалия», «Каскад», «Панорама», «Струна», «Снежная», «Лаура», «Альпика».

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в интервью НСН рассказал о популярных внутренних направлениях у россиян весной. По словам Арутюнова, это Сочи, Москва, Казань, Санкт-Петербург, Калининград и Северный Кавказ.

«Традиционно весна – это Сочи, заканчивается горнолыжка, в марте еще можно кататься. В мае уже открывают купальный сезон», - отметил он.


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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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