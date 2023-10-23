В горах КБР две женщины погибли в результате падения автомобиля в ущелье
В горах Кабардино-Балкарской Республики (КБР) автомобиль с двумя женщинами упал в ущелье, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС в своем Telegram-канале.
Происшествие произошло в Черекском районе на трассе А-154. На место падения автомобиля оперативно направились силы МЧС.
Спасатели обнаружили в салоне тело женщины. Неподалеку находилось тело еще одной погибшей.
Личные данные женщин и обстоятельства их гибели уточняются.
Ранее сообщалось, что чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева сорвалась в 500-метровую расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Инцидент произошел на высоте 6680 метров, отмечает «Радиоточка НСН».
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