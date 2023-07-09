Четыре человека застряли на Эльбрусе из-за непогоды
9 июля 202314:04
Из-за непогоды на Эльбрусе застряла группа из четырех туристов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КБР.
Уточняется, что на поиски туристов уже отправлены пять человек и одна единица техники.
В ведомстве отметили, что группа туристов не может спуститься с высоты 5300 метров. Они самостоятельно обратились за помощью.
Ранее в пресс-службе республиканского ГУ МЧС заявили, что 6 июля в районе села Выдрина Кабанского района при сплаве на реке Снежная перевернулись четыре катамарана, пропали пять человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова заявила, что Франция спонсирует нацистов
- Аналитик Андриевская: в России сохраняется риск повышения пенсионного возраста
- Четыре человека застряли на Эльбрусе из-за непогоды
- Санкции не действуют. Россия создает альтернативный рынок продажи газа
- У 15 человек нашли менингококковую инфекцию в Екатеринбурге
- Аксенов: Средства ПВО сбили крылатую ракету в районе Керчи
- Система ПВО сработала в Ростовской области
- Будущие контрактники рассказали, почему готовы пойти на СВО
- Сергей Собянин: Более 150 компаний с начала года заключили экспортные контракты при поддержке города
- Сергей Собянин рассказал, как улучшилась транспортная ситуация в районе Северный
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru