Четыре человека застряли на Эльбрусе из-за непогоды

Из-за непогоды на Эльбрусе застряла группа из четырех туристов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КБР.

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Уточняется, что на поиски туристов уже отправлены пять человек и одна единица техники.

В ведомстве отметили, что группа туристов не может спуститься с высоты 5300 метров. Они самостоятельно обратились за помощью.

Ранее в пресс-службе республиканского ГУ МЧС заявили, что 6 июля в районе села Выдрина Кабанского района при сплаве на реке Снежная перевернулись четыре катамарана, пропали пять человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуристыЭльбрус

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