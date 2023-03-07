В горах Бурятии спасли двух туристок из Санкт-Петербурга

В Окинском районе Бурятии в горах Восточного Саяна спасены две туристки из Санкт-Петербурга, получивших переломы при спуске с перевала Горных Духов. 20-летнюю и 30-летнюю женщин с места происшествия эвакуировали на вертолете МИ-8, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде (БПСО) МЧС России.

Туристки госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное, передает «Коммерсант».

Женщины отправились в поход в составе зарегистрированной группы из девяти человек, которая совершала с 24 февраля переход по маршруту в Восточных Саянах. Накануне за пострадавшими женщинами выдвинулись спасатели, которые сначала передвигались на машине, а затем пешком.

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Перевал Горных Духов находится в труднодоступной местности на высоте 2880 метров над уровнем моря. Ближайший населенный пункт находится в двух днях ходьбы.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:СпасателиТуристыБурятия
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