В Сочи прекратили дело после гибели туристов, унесённых в машине в море
Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский заявил о прекращении в Сочи уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, которое было возбуждено после гибели людей, чьи автомобили поток воды унёс в море, сообщает ТАСС.
По его словам, основанием для прекращения дела стало отсутствие нарушений в действиях должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления при оповещении граждан.
Он отметил, что спасенный мужчина рассказал о том, что сотрудники полиции неоднократно предупреждали их о возможном подтоплении и призывали поменять место парковки автомобилей.
«То есть МЧС сработало, но люди не уехали и остались. Самоуспокоенность людей привела к трагедии», - заключил Табельский.
Ранее в Сочи в июне 2022 года из-за обильных осадков потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Чёрного моря унесло два легковых автомобиля с туристами из Ставропольского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Спасти удалось одного мужчину, также были обнаружены тела двух женщин. Без вести пропали мужчина и трое детей.
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