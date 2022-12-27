В Сочи прекратили дело после гибели туристов, унесённых в машине в море

По его словам, основанием для прекращения дела стало отсутствие нарушений в действиях должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления при оповещении граждан.

Он отметил, что спасенный мужчина рассказал о том, что сотрудники полиции неоднократно предупреждали их о возможном подтоплении и призывали поменять место парковки автомобилей.

«То есть МЧС сработало, но люди не уехали и остались. Самоуспокоенность людей привела к трагедии», - заключил Табельский.

Ранее в Сочи в июне 2022 года из-за обильных осадков потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Чёрного моря унесло два легковых автомобиля с туристами из Ставропольского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Спасти удалось одного мужчину, также были обнаружены тела двух женщин. Без вести пропали мужчина и трое детей.

