Спасатели эвакуировали 50 туристов, заблокированных на Кубани из-за подъема реки

Спасателям удалось эвакуировать уже 50 туристов (в том числе 29 детей) из 75 заблокированных в Краснодарском крае из-за подъема реки Губс.

Оказавшие в сложной ситуации туристы - из Москвы, Петербурга и Саратовской области, передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру. Там также сообщили, что никто не пострадал.

Ранее в региональном МЧС рассказали, что помощь потребовалась туристической группе из 75 человек, большинство из которых дети. Туристы следовали по маршруту станица Кизинка - станица Баракаевская. Группу застигла непогода на берегу реки Губс, переехать ее стало невозможно из-за высокого уровня воды. Туристы не были зарегистрированы в МЧС, в момент возникновения критической ситуации они сами обратились за помощью.

На место были направлены службы экстренного реагирования. Также для эвакуации выехали три школьных автобуса, три внедорожника, автомобиль Урал. Решался вопрос о спасении детей вертолетами.

