В Гонконге на мосту столкнулись десять автомобилей

По данным газеты, ДТП произошло на мосту Цинма, соединяющем острова Цинъи и Мавань. После аварии движение здесь ограничили.

Мост общей длиной 2 160 м и протяженностью основного пролета в 1 377 м ведет в международный аэропорт Гонконга, на нем действуют шесть полос для движения авто и две железнодорожные линии.

Ранее в Москве грузовик столкнулся с 16 автомобилями, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

