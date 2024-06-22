В Гонконге на мосту столкнулись десять автомобилей
22 июня 202409:15
Десять автомобилей столкнулись на мосту в Гонконге, пострадал как минимум один человек. Об этом пишет South China Morning Post.
По данным газеты, ДТП произошло на мосту Цинма, соединяющем острова Цинъи и Мавань. После аварии движение здесь ограничили.
Мост общей длиной 2 160 м и протяженностью основного пролета в 1 377 м ведет в международный аэропорт Гонконга, на нем действуют шесть полос для движения авто и две железнодорожные линии.
Ранее в Москве грузовик столкнулся с 16 автомобилями, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru