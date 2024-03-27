В Подмосковье столкнулись грузовик и семь легковушек

Массовая авария с участием восьми автомобилей произошла в Московской области, столкнулись семь легковушек и грузовик. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

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О ДТП стало известно накануне вечером. Авария произошла на Симферопольском шоссе, на участке трассы М2 в сторону области.

«Напротив Щербинского кладбища столкнулись семь легковых автомобилей и один грузовик. К месту ДТП вызвали экстренные службы», — отмечается в сообщении.

В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали.

Позже в Госавтоинспекции Московской области подтвердили, что на 28-м км трассы М2 столкнулись один грузовой и семь легковых автомобилей. По данным ведомства, пострадали двое.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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