В Подмосковье столкнулись грузовик и семь легковушек
Массовая авария с участием восьми автомобилей произошла в Московской области, столкнулись семь легковушек и грузовик. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.
О ДТП стало известно накануне вечером. Авария произошла на Симферопольском шоссе, на участке трассы М2 в сторону области.
«Напротив Щербинского кладбища столкнулись семь легковых автомобилей и один грузовик. К месту ДТП вызвали экстренные службы», — отмечается в сообщении.
В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали.
Позже в Госавтоинспекции Московской области подтвердили, что на 28-м км трассы М2 столкнулись один грузовой и семь легковых автомобилей. По данным ведомства, пострадали двое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru