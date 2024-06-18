В Москве грузовик столкнулся с 16 автомобилями
Грузовик столкнулся с 16 автомобилями на Северо-Восточной хорде в Москве, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщила Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным... в районе дома 11 по улице Дмитриевского водитель автомобиля "МАН" совершил столкновение с 16 транспортными средствами», — указали в ведомстве.
Авто получили механические повреждения. Движение транспорта на участке ограничили, проезд осуществляется по одной полосе из трех.
Ранее автобус ПАЗ и легковая «Тойота» столкнулись на трассе Шадринск-Ялуторовск в Тюменской области, пострадали шесть человек, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru