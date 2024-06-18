В Москве грузовик столкнулся с 16 автомобилями

Грузовик столкнулся с 16 автомобилями на Северо-Восточной хорде в Москве, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщила Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале.

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«По предварительным данным... в районе дома 11 по улице Дмитриевского водитель автомобиля "МАН" совершил столкновение с 16 транспортными средствами», — указали в ведомстве.

Авто получили механические повреждения. Движение транспорта на участке ограничили, проезд осуществляется по одной полосе из трех.

Ранее автобус ПАЗ и легковая «Тойота» столкнулись на трассе Шадринск-Ялуторовск в Тюменской области, пострадали шесть человек, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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