В гимназии Сочи девочка травмировала глаз на учебных стрельбах

Инцидент произошел во вторник, 18 февраля. 14-летняя школьница получила травму глаза во время учебной стрельбы из воздушного пневматического оружия. Подростка доставили в медучреждение, где ей оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение, говорится в Telegram-канале краевого МВД.

Риска потери зрения у пострадавшей нет. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего в гимназии.

Ранее школьник в Санкт-Петербурге попал в реанимацию после катания на «ватрушке».



