В гимназии Сочи девочка травмировала глаз на учебных стрельбах

Полицейские в Сочи проводят проверку после того, как девочка травмировала глаз на уроке в гимназии на учебных стрельбах. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

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Инцидент произошел во вторник, 18 февраля. 14-летняя школьница получила травму глаза во время учебной стрельбы из воздушного пневматического оружия. Подростка доставили в медучреждение, где ей оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение, говорится в Telegram-канале краевого МВД.

Риска потери зрения у пострадавшей нет. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего в гимназии.

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ФОТО: пресс-служба Швабе
ТЕГИ:СтрельбаШкольникиСочи

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