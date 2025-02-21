В гимназии Сочи девочка травмировала глаз на учебных стрельбах
Полицейские в Сочи проводят проверку после того, как девочка травмировала глаз на уроке в гимназии на учебных стрельбах. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел во вторник, 18 февраля. 14-летняя школьница получила травму глаза во время учебной стрельбы из воздушного пневматического оружия. Подростка доставили в медучреждение, где ей оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение, говорится в Telegram-канале краевого МВД.
Риска потери зрения у пострадавшей нет. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего в гимназии.
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