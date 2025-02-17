Собянин: В студотрядах Москвы состоят более трех тысяч студентов и школьников
День студенческих отрядов отмечается в России 17 февраля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, столичное региональное отделение Российских студенческих отрядов объединяет свыше 3 тысяч студентов и школьников.
«Они работают на мероприятиях по всей стране и за ее пределами, становятся победителями и призерами в профессиональных конкурсах. С 2022 года число участников движения выросло на 33%: функционируют свыше 150 отрядов, к которым присоединились молодые москвичи из 80... образовательных организаций», – написал мэр в Telegram-канале.
По словам Собянина, в столице расширен список профессий, доступных участникам студенческих отрядов. Ребята могут попробовать себя в профессиях вожатого, проводника, санитара и медицинской сестры, археолога, реставратора, зоотехника, ветеринара, а также поработать в строительстве. Работодатели находятся на территориях от Москвы до Камчатки и Севастополя, а также в других государствах, в том числе в Турции и Китае.
Стать участником отрядов могут студенты или школьники в возрасте от 14 лет.
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