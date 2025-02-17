СМИ: Школьник в Санкт-Петербурге попал в реанимацию после катания на «ватрушке»
17 февраля 202511:59
Десятилетний мальчик попал в реанимацию в Санкт-Петербурге, врезавшись в дерево во время катания с горки на «ватрушке». Об этом сообщило издание «Фонтанка».
Инцидент произошел на улице Латышских Стрелков. У ребенка диагностированы перелом затылочной кости, ушиб головного мозга, открытая черепно-мозговая травма и другие повреждения головы.
Ранее пьяный водитель без прав сбил четырехлетнюю девочку, скатившуюся на «ватрушке» с горы в Бурятии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru