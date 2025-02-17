СМИ: Школьник в Санкт-Петербурге попал в реанимацию после катания на «ватрушке»

Десятилетний мальчик попал в реанимацию в Санкт-Петербурге, врезавшись в дерево во время катания с горки на «ватрушке». Об этом сообщило издание «Фонтанка».

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Инцидент произошел на улице Латышских Стрелков. У ребенка диагностированы перелом затылочной кости, ушиб головного мозга, открытая черепно-мозговая травма и другие повреждения головы.

Ранее пьяный водитель без прав сбил четырехлетнюю девочку, скатившуюся на «ватрушке» с горы в Бурятии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДетиПроисшествияСанкт-Петербург

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