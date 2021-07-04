МЧС: В Крыму погибла женщина из-за подтопления

Одна женщина погибла из-за подтоплений в Крыму, возникших на фоне вильных ливней, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства по чрезвычайным ситуациям.

В Крыму после ливня сошел сель

«У нас, по последней информации, две пострадавших: одна погибшая и одна в больнице», — заявили в пресс-службе ведомства.

Также на полуострове, по данным «Крымэнерго» без электроснабжения остались 9,5 тысяч человек.

В Бахчисарайском районе Крыма из-за начавшихся ливней вышли из берегов три реки: Бельбек, Коккозка и Багау. Они затопили прилегающие поселения, началась эвакуация местных жителей из 50 домов, сообщают местные власти.

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ФОТО: пресс-служба управления МЧС по КЧР
ТЕГИ:ЛивеньЗатоплениеПогибшиеКрым
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