МЧС: В Крыму погибла женщина из-за подтопления
Одна женщина погибла из-за подтоплений в Крыму, возникших на фоне вильных ливней, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства по чрезвычайным ситуациям.
«У нас, по последней информации, две пострадавших: одна погибшая и одна в больнице», — заявили в пресс-службе ведомства.
Также на полуострове, по данным «Крымэнерго» без электроснабжения остались 9,5 тысяч человек.
В Бахчисарайском районе Крыма из-за начавшихся ливней вышли из берегов три реки: Бельбек, Коккозка и Багау. Они затопили прилегающие поселения, началась эвакуация местных жителей из 50 домов, сообщают местные власти.
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