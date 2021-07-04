Крым затопило. Началась эвакуация

В Бахчисарайском районе Крыма из-за начавшихся ливней вышли из берегов три реки: Бельбек, Коккозка и Багау. Они затопили прилегающие поселения, началась эвакуация местных жителей, сообщают местные власти.

Особенно пострадал поселок Куйбышево, где затопило более 50 частных домов и началась эвакуация жителей. В Красногвардейском районе полуострова помпы откачивают воду из подвалов многоквартирных домов. В поселке Голубинка пострадал Бахчисарайский психоневрологический интернат. Жители поселка Соколиное пережили сель. Власти контролируют ситуацию, пишет Газета.ru.

В Крыму после ливня сошел сель

«Возле села Соколиное сошел один мини-сель. Спасатели возводят дамбу», — заявил РИА «Новости» советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

В наиболее пострадавший от разгула стихии Бахчисарайский район направлены представители МЧС, Госкомитета республики по водному хозяйству и мелиорации и вице-премьер.

«Ситуация в Керчи и Ялте также находится на контроле оперативного штаба. Получаю доклады о развитии ситуации в оперативном режиме», — приводит слова Аксенова «Крыминфо».

Напомним, в Крыму на 4 и 5 июля действует штормовое предупреждение. Практически на всей территории полуострова ожидаются сильные ливни (30-50 мм осадков). Прогнозируется сход селевых потоков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияПогодаНаводнениеЛивеньКрым
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