Крым затопило. Началась эвакуация

«Возле села Соколиное сошел один мини-сель. Спасатели возводят дамбу», — заявил РИА «Новости» советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

В наиболее пострадавший от разгула стихии Бахчисарайский район направлены представители МЧС, Госкомитета республики по водному хозяйству и мелиорации и вице-премьер.

«Ситуация в Керчи и Ялте также находится на контроле оперативного штаба. Получаю доклады о развитии ситуации в оперативном режиме», — приводит слова Аксенова «Крыминфо».

Напомним, в Крыму на 4 и 5 июля действует штормовое предупреждение. Практически на всей территории полуострова ожидаются сильные ливни (30-50 мм осадков). Прогнозируется сход селевых потоков.

