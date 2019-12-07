В ГИБДД рассказали подробности летального ДТП у станции МЦК
В пресс-службы ГИБДД города Москвы НСН рассказали обстоятельства ДТП у станции МЦК «Окружная», в котором погибли три пешехода.
По данным представителя пресс-службы ГИБДД города Москвы, которые стали известны НСН, в момент наезда на пешеходов у станции «Окружная» водитель легкового автомобиля находился в нетрезвом состоянии.
«Сегодня около 6:30 утра водитель, управляя автомобилем Mazda, следуя по Локомотивному проезду в районе дома 31, выехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов. После этого транспортное средство наехало на препятствие. В результате три пешехода, которые находились на тротуаре, от полученных травм скончались на месте», - сообщили в ведомстве.
Пассажиры Mazda выжили. Они с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы.
«Сотрудниками ДПС проведена процедура освидетельствования водителя. Установлено, что водитель автомобиля Mazda в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии», - отметили в пресс-службы ГИБДД города Москвы.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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