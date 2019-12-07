В ГИБДД рассказали подробности летального ДТП у станции МЦК

По данным представителя пресс-службы ГИБДД города Москвы, которые стали известны НСН, в момент наезда на пешеходов у станции «Окружная» водитель легкового автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

«Сегодня около 6:30 утра водитель, управляя автомобилем Mazda, следуя по Локомотивному проезду в районе дома 31, выехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов. После этого транспортное средство наехало на препятствие. В результате три пешехода, которые находились на тротуаре, от полученных травм скончались на месте», - сообщили в ведомстве.