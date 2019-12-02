Системный изъян. Аналитик назвал главную причину аварии в Забайкалье

В стране очень неблагоприятная по сравнению с Европой статистика именно по массовым перевозкам пассажиров, утверждает Валдин, и виновата в этом вся система пассажирских перевозок.

«Что касается технического состояния, то ни для кого не секрет — у нас "экономика должна быть экономной". Многие перевозчики, даже законопослушные, вынуждены эксплуатировать машины в самой минимальной комплектации. Проходят техосмотр и ладно. Люди стараются, никто из них не хочет быть злодеем себе и окружающим. Даже за старой машиной и водитель следит, и арендонаниматель должен следить. Есть система круговой поруки в хорошем смысле, контроля служб друг за другом. Она не должна допустить таких ситуаций. Но чем дальше мы будем экономить, тем «веселее» будет ездить. Причем это касается не только автобусных перевозок», — констатировал аналитик в области систем общественного транспорта.

Большим злом эксперт также считает такое массовое явление, когда регулярные перевозки ведутся под видом заказных.

«Это зло, бич. Пока нет никакого просвета для того, чтобы это как-то решалось. Кроме того, в Забайкалье произошла авария с большим автобусом, а во многих регионах происходит фактическое замещение крупноформатной техники на автомобили типа Largus или другие минивэны, где у людей в случае попадания в аварию практически нет никакого шанса выжить. Были случаи, когда все пассажиры таких рейсов погибали. Недавно в Оренбургской области произошла такая трагедия», — напомнил собеседник НСН.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил в эфире НСН, что пока рано говорить о том, что авария в Забайкалье произошла из-за ненадлежащего технического состояния автобуса.

