В Германии по обвинению в шпионаже арестован российский ученый

Прокуратура Германии сообщила о задержании научного сотрудника одного из университетов Германии, гражданина России, который подозревается в сотрудничестве с российской разведкой, пишет «Коммерсант».

Уроженец Уфы Ильнур Нагаев обвиняется в работе на российскую разведку, он не менее трех раз был замечен на встрече с сотрудником спецслужбы, предоставлял информацию за выплату денежных средств, говорится в сообщении.