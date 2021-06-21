В Германии по обвинению в шпионаже арестован российский ученый
Прокуратура Германии сообщила о задержании научного сотрудника одного из университетов Германии, гражданина России, который подозревается в сотрудничестве с российской разведкой, пишет «Коммерсант».
Уроженец Уфы Ильнур Нагаев обвиняется в работе на российскую разведку, он не менее трех раз был замечен на встрече с сотрудником спецслужбы, предоставлял информацию за выплату денежных средств, говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый изучал свойства композиционных материалов для нужд автомобилестроения и авиастроения.
Ранее сообщалось, что власти Латвии задержали россиянина по делу о шпионаже в пользу РФ, по которому ранее был арестован депутат парламента от фракции «Согласие» Янис Адамсонс.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 378 / сут.
Умерли
130 тыс.+440 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 361 / сут.
- Канада и Великобритания присоединились к санкциям против Белоруссии
- «По зову сердца!» Захарова поддержала сборную России перед матчем с Данией
- В Краснодарском крае вводят обязательную вакцинацию
- Блогер Руслан Усачев объявил об отъезде из России
- Гуцериев попал под санкции Евросоюза из-за Белоруссии
- США ввели санкции против 16 граждан и 5 силовых структур Белоруссии
- Москвичей предупреждают о скорой встрече с «атмосферным монстром»
- В Германии по обвинению в шпионаже арестован российский ученый
- В Москве грузовик врезался в подземный переход (ВИДЕО)
- Ученые доказали способность COVID-19 изменять клетки крови
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru