В Германии по обвинению в шпионаже арестован российский ученый

Прокуратура Германии сообщила о задержании научного сотрудника одного из университетов Германии, гражданина России, который подозревается в сотрудничестве с российской разведкой, пишет «Коммерсант».

Уроженец Уфы Ильнур Нагаев обвиняется в работе на российскую разведку, он не менее трех раз был замечен на встрече с сотрудником спецслужбы, предоставлял информацию за выплату денежных средств, говорится в сообщении.

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Отмечается, что обвиняемый изучал свойства композиционных материалов для нужд автомобилестроения и авиастроения.

Ранее сообщалось, что власти Латвии задержали россиянина по делу о шпионаже в пользу РФ, по которому ранее был арестован депутат парламента от фракции «Согласие» Янис Адамсонс.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ШпионажАрест
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