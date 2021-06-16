СМИ: Россиянина задержали в Латвии по делу о шпионаже

Власти Латвии задержали россиянина по делу о шпионаже в пользу РФ, по которому ранее был арестован депутат парламента от фракции «Согласие» Янис Адамсонс. Об этом сообщает агентство LETA.

Уточняется, что решение о задержании гражданина России вынес суд Видземского предместья Риги, который заключил под стражу Адамсонса. Имя подозреваемого в шпионаже в пользу России не называется.

Парламент Латвии 10 июня выдал разрешение на арест Адамсонса, отмечает Ura.ru. С запросом на обыск, задержание и арест депутата обратилась Генпрокуратура республики. Адамсонс, который является членом комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, не имеет допуска к информации, содержащей государственную тайну.

