СМИ: Россиянина задержали в Латвии по делу о шпионаже
Власти Латвии задержали россиянина по делу о шпионаже в пользу РФ, по которому ранее был арестован депутат парламента от фракции «Согласие» Янис Адамсонс. Об этом сообщает агентство LETA.
Уточняется, что решение о задержании гражданина России вынес суд Видземского предместья Риги, который заключил под стражу Адамсонса. Имя подозреваемого в шпионаже в пользу России не называется.
Парламент Латвии 10 июня выдал разрешение на арест Адамсонса, отмечает Ura.ru. С запросом на обыск, задержание и арест депутата обратилась Генпрокуратура республики. Адамсонс, который является членом комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, не имеет допуска к информации, содержащей государственную тайну.
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