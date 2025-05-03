Группу строителей завалило камнями в Геленджике
Трое человек остаются под завалами обвалившегося грунта в Геленджике, сообщили в пресс-службе администрации города.
Один пострадавший был доставлен в ЦГБ с переломами и ушибами, его жизни ничего не угрожает. На месте работают спасатели, полиция, медики и представители администрации.
В администрации города уточнили, что всего пострадали четверо рабочих.
По данным СМИ, один человек погиб.
Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что число мирных жителей, пострадавших 3 мая при ночной атаке ВСУ, возросло до пяти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru