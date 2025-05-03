Группу строителей завалило камнями в Геленджике

Один пострадавший был доставлен в ЦГБ с переломами и ушибами, его жизни ничего не угрожает. На месте работают спасатели, полиция, медики и представители администрации.



В администрации города уточнили, что всего пострадали четверо рабочих.

По данным СМИ, один человек погиб.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что число мирных жителей, пострадавших 3 мая при ночной атаке ВСУ, возросло до пяти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

