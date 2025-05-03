Число пострадавших при атаке ВСУ в Новороссийске увеличилось до пяти
Количество мирных жителей, пострадавших 3 мая в Новороссийске при ночной атаке ВСУ, увеличилось до пяти. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Кравченко.
До этого говорилось о четырех раненых, в том числе двоих детях. По словам мэра, у пострадавших травмы разной степени тяжести. В настоящий момент раненым оказывается вся необходимая помощь.
РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб писали, что в результате падения украинских БПЛА в Новороссийске в двух многоэтажных домах были повреждены восемь квартир.
Ранее «Известия» сообщили, что в Новороссийске на зерновом терминале пожарные ликвидировали возгорание после падения обломков БПЛА ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru