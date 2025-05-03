Число пострадавших при атаке ВСУ в Новороссийске увеличилось до пяти

До этого говорилось о четырех раненых, в том числе двоих детях. По словам мэра, у пострадавших травмы разной степени тяжести. В настоящий момент раненым оказывается вся необходимая помощь.

РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб писали, что в результате падения украинских БПЛА в Новороссийске в двух многоэтажных домах были повреждены восемь квартир.

Ранее «Известия» сообщили, что в Новороссийске на зерновом терминале пожарные ликвидировали возгорание после падения обломков БПЛА ВСУ.