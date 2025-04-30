В Москве произошло ДТП с участием автобусов, пострадал пассажир
Авария с автомобилем и двумя автобусами произошла на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.
Как отметили в ведомстве, около 08:19 на Кронштадтском бульваре столкнулись машина и автобусы маршрутов 594 и 65.
«По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение», - говорится в сообщении.
При аварии пострадал пассажир автобуса, ему оказывают помощь. Подробности ДТП устанавливает Госавтоинспекция.
Ранее во Владимирской области экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся, пострадали 35 человек, пишет RT.
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