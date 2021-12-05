В Гданьском заливе Польши пограничники задержали судно
В Гданьском заливе польские пограничники и военно-морские службы задержали торговое судно под российским флагом. Об этом сообщает RMF 24.
Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 4 декабря. По сообщению журналистов, экипаж корабля не реагировал на вызовы служб и офиса капитана порта. Связаться с ним удалось за 1,5 км от берега. Экипаж российского судна якобы оказался пьяным. У капитана корабля выявили 1 промилле алкоголя, а у офицеров — 1,5, пишет Газета.ru.
Ранее российское научно-исследовательском корабле «Академик Иоффе» было задержано в Дании еще 4 ноября из-за иска канадской компании One Ocean Expeditions к владельцу корабля. Претензия была связана с коммерческим проектом по организации морских туров.
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