В Гданьском заливе Польши пограничники задержали судно

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 4 декабря. По сообщению журналистов, экипаж корабля не реагировал на вызовы служб и офиса капитана порта. Связаться с ним удалось за 1,5 км от берега. Экипаж российского судна якобы оказался пьяным. У капитана корабля выявили 1 промилле алкоголя, а у офицеров — 1,5, пишет Газета.ru.

Ранее российское научно-исследовательском корабле «Академик Иоффе» было задержано в Дании еще 4 ноября из-за иска канадской компании One Ocean Expeditions к владельцу корабля. Претензия была связана с коммерческим проектом по организации морских туров.

