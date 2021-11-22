Участников экспедиции с задержанного в Дании судна отправили в Россию
Все члены экспедиции, задержанные в порту Дании на научно-исследовательском корабле «Академик Иоффе», освобождены и отправлены в Калининград другим судном. Об этом рассказали в российском Министерстве науки и высшего образования.
«Все участники научной экспедиции перемещены с научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" на борт "Академика Николая Страхова" и направляются в порт Калининграда», — заявили представители министерства в официальном Telgram-канале ведомства.
На борту судна, которое было задержано в Дании еще 4 ноября, было 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, один из которых является гражданином Франции.
Отмечается, что судно было задержано из-за иска канадской компании One Ocean Expeditions к владельцу корабля. Претензия была связана с коммерческим проектом по организации морских туров.
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