Владельцы «Амура» опровергли задержание судна в Японии

По словам генерального консула РФ в Саппоро Сергея Марина, судно задержано в Японии по гражданскому судебному делу об административном нарушении. Как ожидается, «Амур» выдвинется к Сахалину 3-4 июня.

Как сообщалось, российский траулер «Амур» задержан в Японии в качестве залога после столкновения с местной рыболовной шхуной. Такое решение вынес окружной суд города Асахикава. По мнению судебной инстанции, в случае возвращения российского судно на родину, переговоры по выплате компенсации японской стороне были бы осложнены.

