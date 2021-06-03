Владельцы «Амура» опровергли задержание судна в Японии

Владельцы российской рыболовной шхуны «Амур» не подтверждают задержание судна в Японии в качестве залога за выплату компенсаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Амурское».

Суд в Японии задержал российское судно «Амур» после ЧП

По словам генерального консула РФ в Саппоро Сергея Марина, судно задержано в Японии по гражданскому судебному делу об административном нарушении. Как ожидается, «Амур» выдвинется к Сахалину 3-4 июня.

Как сообщалось, российский траулер «Амур» задержан в Японии в качестве залога после столкновения с местной рыболовной шхуной. Такое решение вынес окружной суд города Асахикава. По мнению судебной инстанции, в случае возвращения российского судно на родину, переговоры по выплате компенсации японской стороне были бы осложнены.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: marinetraffic.com
ТЕГИ:АмурСудноЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры