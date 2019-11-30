В Гааге в результате нападения с ножом пострадали три человека
30 ноября 201900:20
Три человека пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в центре Гааги. Об этом сообщается в Twitter местной полиции.
«В результате инцидента с поножовщиной на улице Grote Marktstraat пострадали три человека», - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что начато обширное расследование инцидента.
Ранее стало известно о двух погибших гражданах в результате теракта в Лондоне.
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ФОТО: РИА Новости
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