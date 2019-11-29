Полиция Британии подтвердила смерть двоих граждан в результате теракта

«С самым тяжелым сердцем сообщаю вам, что помимо подозреваемого, которого застрелила полиция, двое из пострадавших в результате этого нападения трагически погибли», - заявила она.

Дик выразила сочувствие близким погибших. Она отметила, что еще три человека находятся в больнице с ранениями.

Также комиссар поблагодарила граждан, которые "проявили исключительное мужество", пытаясь обезвредить нападавшего до прибытия полиции.

