Полиция Британии подтвердила смерть двоих граждан в результате теракта
Комиссар Крессида Дик выступила с официальным обращением пере журналистами в Лондоне, заявив о гибели двоих граждан результате теракта на Лондонском мосту. Об этом сообщается в официальном Twitter британской полиции.
«С самым тяжелым сердцем сообщаю вам, что помимо подозреваемого, которого застрелила полиция, двое из пострадавших в результате этого нападения трагически погибли», - заявила она.
Дик выразила сочувствие близким погибших. Она отметила, что еще три человека находятся в больнице с ранениями.
Также комиссар поблагодарила граждан, которые "проявили исключительное мужество", пытаясь обезвредить нападавшего до прибытия полиции.
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