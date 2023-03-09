В ФССП опровергли арест недвижимости главреда РБК Петра Канаева

Опубликованная в СМИ информация об аресте недвижимости главного редактора РБК Петра Канаева не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ФССП.

В службе при этом сообщили, что в отношении Канаева открыты четыре исполнительных производства о взыскании штрафов, так как они вовремя им не были оплачены.