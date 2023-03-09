В ФССП опровергли арест недвижимости главреда РБК Петра Канаева
Опубликованная в СМИ информация об аресте недвижимости главного редактора РБК Петра Канаева не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ФССП.
В службе при этом сообщили, что в отношении Канаева открыты четыре исполнительных производства о взыскании штрафов, так как они вовремя им не были оплачены.
Ранее сам Канаев сообщил агентству, что судебные приставы якобы арестовали его имущество из-за неоплаченного штрафа в 5 тысяч рублей. По его словам, его уведомили о запрете на совершение действий с недвижимостью из-за штрафа в 4000 рублей и пени по нему на 1000 рублей.
Сообщалось, что якобы под арест попала квартира, дача и земельный участок. Топ-менеджер пояснил, что штраф был назначен из-за того, что в публикации РБК не было указано, что центр «Сова*» признан в России иноагентом, передает НСН.
*признан иноагентом в РФ
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- Захарова: консультации по зерновой сделке с участием России пройдут в Женеве 13 марта
- В ФССП опровергли арест недвижимости главреда РБК Петра Канаева
- Рэпер Птаха назвал шуткой инцидент с попаданием под обстрел в ДНР
- РФС: товарищеский матч сборных России и Ирака по футболу перенесли в Петербург
- СМИ: на Бали задержали телеведущего Михаила Шаца
- МИД считает противозаконным отказ США выдать визы представителям РФ, собиравшимся в ООН
- Мужчина в метро столкнул подростка под движущийся поезд
- Связанный с делом Сафронова политолог Воронин получил 13 лет колонии за госизмену
- Актёр Сергей Гармаш попал ко врачам из-за отравления
- СМИ: В Пулково аварийно сел самолет из-за отказа двигателя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru