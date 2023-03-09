В ФССП опровергли арест недвижимости главреда РБК Петра Канаева

Опубликованная в СМИ информация об аресте недвижимости главного редактора РБК Петра Канаева не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ФССП.

В службе при этом сообщили, что в отношении Канаева открыты четыре исполнительных производства о взыскании штрафов, так как они вовремя им не были оплачены.

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Ранее сам Канаев сообщил агентству, что судебные приставы якобы арестовали его имущество из-за неоплаченного штрафа в 5 тысяч рублей. По его словам, его уведомили о запрете на совершение действий с недвижимостью из-за штрафа в 4000 рублей и пени по нему на 1000 рублей.

Сообщалось, что якобы под арест попала квартира, дача и земельный участок. Топ-менеджер пояснил, что штраф был назначен из-за того, что в публикации РБК не было указано, что центр «Сова*» признан в России иноагентом, передает НСН.

*признан иноагентом в РФ

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