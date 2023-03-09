Приставы арестовали имущество главреда РБК из-за штрафа в 5000 рублей

Судебные приставы арестовали имущество главного редактора РБК Петра Канаева из-за неоплаченного штрафа в 5 тысяч рублей.

«Меня уведомили о запрете на совершение действий с недвижимостью из-за штрафа в 4000 рублей и пени по нему на 1000 рублей», - цитирует Канаева РИА Новости.

В частности, под арест попала квартира, дача и земельный участок.

Топ-менеджер пояснил, что штраф был назначен из-за того, что в публикации РБК не было указано, что центр «Сова*» признан в России иноагентом.

Канаев заявил, что оплатит штраф.

Павел канаев был назначен на должность главреда РБК в 2019 году.

