Повара обвинили в массовом отравлении детей и взрослых в летнем лагере под Тулой

По данным ведомства, при трудоустройстве женщина предоставила поддельную медицинскую книжку, что не позволило своевременно выявить имеющееся у неё заболевание.

В результате в июле 2023 года более 50 детей и взрослых, находящихся в оздоровительном лагере в Щекинском районе Тульской области были заражены инфекционным заболеванием.

Уточняется, что женщине предъявили обвинение в использовании заведомо поддельного официального документа, а также в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал от подчинённых доклад о ходе расследовании уголовного дела, возбуждённого по факту отравления более 40 работников строительной организации на Камчатке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».