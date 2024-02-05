Повара обвинили в массовом отравлении детей и взрослых в летнем лагере под Тулой
Следователи обвинили повара в отравлении детей и взрослых в летнем лагере в Тульской области, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
По данным ведомства, при трудоустройстве женщина предоставила поддельную медицинскую книжку, что не позволило своевременно выявить имеющееся у неё заболевание.
В результате в июле 2023 года более 50 детей и взрослых, находящихся в оздоровительном лагере в Щекинском районе Тульской области были заражены инфекционным заболеванием.
Уточняется, что женщине предъявили обвинение в использовании заведомо поддельного официального документа, а также в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал от подчинённых доклад о ходе расследовании уголовного дела, возбуждённого по факту отравления более 40 работников строительной организации на Камчатке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru