В Москве эвакуируют ТЦ «Мега Теплый стан» из-за угрозы взрыва

Эвакуация посетителей и сотрудников ТЦ «Мега Теплый стан» ведется в Москве после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Информации о возможных пострадавших нет.

Ранее в среду стало известно, что в Красноярске учеников и персонал одной из школ эвакуировали из-за подозрительного предмета.