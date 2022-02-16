В Москве эвакуируют ТЦ «Мега Теплый стан» из-за угрозы взрыва

Эвакуация посетителей и сотрудников ТЦ «Мега Теплый стан» ведется в Москве после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Информации о возможных пострадавших нет.

Ранее в среду стало известно, что в Красноярске учеников и персонал одной из школ эвакуировали из-за подозрительного предмета.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЭвакуацияТорговые Центры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры