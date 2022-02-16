В Москве эвакуируют ТЦ «Мега Теплый стан» из-за угрозы взрыва
16 февраля 202220:17
Эвакуация посетителей и сотрудников ТЦ «Мега Теплый стан» ведется в Москве после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Информации о возможных пострадавших нет.
Ранее в среду стало известно, что в Красноярске учеников и персонал одной из школ эвакуировали из-за подозрительного предмета.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru