В Энергодаре заявили об отключении электроэнергии из-за взрыва в районе ТЭС

Отмечается, что в результате произошёл взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, что привело к отключению электричества в Энергодаре и близлежащих районах.

«Специалисты работают над переподключением системы к запасным линиям», - добавили в ВГА.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ массированными обстрелами береговой линии у Энергодара готовятся к проведению десантной операции, сообщает RT.

