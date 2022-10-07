В Энергодаре заявили об отключении электроэнергии из-за взрыва в районе ТЭС
Военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара заявила, что город подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.
Отмечается, что в результате произошёл взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, что привело к отключению электричества в Энергодаре и близлежащих районах.
«Специалисты работают над переподключением системы к запасным линиям», - добавили в ВГА.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ массированными обстрелами береговой линии у Энергодара готовятся к проведению десантной операции, сообщает RT.
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