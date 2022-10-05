Рогов: Киев готовит провокацию с затоплением Запорожской АЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда» заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) собирает информацию о неконтролируемых сбросах воды на ГЭС.
Он уточнил, что речь идёт о Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС и ДнепроГЭС. По его мнению, это может говорить о том, что Киев готовит провокации, связанные с обрушением каскада ГЭС или открытием шлюза, чтобы затопить Запорожскую АЭС
«В этом случае ЗАЭС может приобрести тот вид, который будет не совсем возможен для возобновления производства электроэнергии в ближайшем будущем», - подчеркнул он.
Ранее Рогов заявил о целесообразности передачи Запорожской АЭС в подчинение АО «Концерн Росэнергоатом», сообщает RT.
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