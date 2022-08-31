В Энергодаре задержали готовивших теракт на ЗАЭС украинских диверсантов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Энергодаре была задержана группу украинских диверсантов, сообщает РИА Новости.
По его словам, они намеревались осуществить террористический акт на Запорожской АЭС (ЗАЭС) во время визита миссии МАГАТЭ. Силовики изъяли у задержанных автоматы, ручные гранаты и гранатомёты, а также взрывные устройства.
Рогов отметил, что теракт планировался с целью показать миссии МАГАТЭ отсутствие на ЗАЭС безопасности и необходимость ввода на объект миротворцев.
Ранее в Министерстве внутренних дел Запорожской области заявили, что в Энергодаре были задержаны двое наводчиков артиллерии украинских войск, сообщает RT.
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