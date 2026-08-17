Супруги погибли после атаки БПЛА на автомобиль в Херсонской области
17 августа 202602:38
Денис Хоноров
В Херсонской области от удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины по автомобилю погибли мужчина и женщина, сообщают «Известия» со ссылкой на губернатора Владимира Сальдо.
Это произошло в районе Дружбовки. Отмечается, что погибшие были предпринимателями из Нижних Серогоз и направлялись в Мелитополь за товаром для своего магазина.
Ранее в ЛНР из-за атак ВСУ погиб ребенок и были ранены восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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