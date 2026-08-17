Супруги погибли после атаки БПЛА на автомобиль в Херсонской области

Это произошло в районе Дружбовки. Отмечается, что погибшие были предпринимателями из Нижних Серогоз и направлялись в Мелитополь за товаром для своего магазина.

Ранее в ЛНР из-за атак ВСУ погиб ребенок и были ранены восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

