В Энергодаре отключилось электричество после атаки дрона

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ЗАЭС, инцидент не скажется на работе станции. Специалисты уже приступили к восстановлению энергоснабжения города.

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ назовет виновных в атаке на Запорожскую АЭС, если сможет независимо подтвердить такую информацию.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, определить источник атак крайне сложно, поскольку учитывая вид беспилотников и их особую траекторию, они могут быть запущены с любой стороны, передает «Радиоточка НСН».

