В Энергодаре отключилось электричество после атаки дрона
В Энергодаре, в котором расположена Запорожская АЭС, произошло аварийное отключение света из-за атаки дрона, сообщила в своем Telegram-канале местная администрация.
Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ЗАЭС, инцидент не скажется на работе станции. Специалисты уже приступили к восстановлению энергоснабжения города.
Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ назовет виновных в атаке на Запорожскую АЭС, если сможет независимо подтвердить такую информацию.
По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, определить источник атак крайне сложно, поскольку учитывая вид беспилотников и их особую траекторию, они могут быть запущены с любой стороны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru