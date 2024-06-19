В Энергодаре отключилось электричество после атаки дрона

В Энергодаре, в котором расположена Запорожская АЭС, произошло аварийное отключение света из-за атаки дрона, сообщила в своем Telegram-канале местная администрация.

В МАГАТЭ заявили об угрозе безопасности ЗАЭС из-за атак ВСУ

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ЗАЭС, инцидент не скажется на работе станции. Специалисты уже приступили к восстановлению энергоснабжения города.

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ назовет виновных в атаке на Запорожскую АЭС, если сможет независимо подтвердить такую информацию.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, определить источник атак крайне сложно, поскольку учитывая вид беспилотников и их особую траекторию, они могут быть запущены с любой стороны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МАГАТЭАЭСЗапорожье

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