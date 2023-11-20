В Электростали сбит летевший на Москву беспилотник

Российскими силами противовоздушной обороны в городском округе Электросталь отражена атака беспилотного летательного аппарата, который направлялся в сторону Москвы, сообщил в Telegram московский мэр Сергей Собянин.

Украинский беспилотник пытался атаковать Москву

По его словам, разрушений и пострадавших нет. Специалисты работают на месте происшествия.

Ранее стало известно, что силы ПВО за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:МоскваУкраинаВСУБеспилотники

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