В Электростали сбит летевший на Москву беспилотник
20 ноября 202300:01
Российскими силами противовоздушной обороны в городском округе Электросталь отражена атака беспилотного летательного аппарата, который направлялся в сторону Москвы, сообщил в Telegram московский мэр Сергей Собянин.
По его словам, разрушений и пострадавших нет. Специалисты работают на месте происшествия.
Ранее стало известно, что силы ПВО за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru