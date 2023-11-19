Украинский беспилотник пытался атаковать Москву
19 ноября 202301:03
Российскими силами противовоздушной обороны пресечена атака беспилотника на Москву, сообщил в Telegram глава города Сергей Собянин.
Это произошло в Богородском городском округе Подмосковья.
Разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
По данным Минобороны России, речь идет о беспилотнике самолетного типа.
Ранее в Брянской области ПВО сбила украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru