Украинский беспилотник пытался атаковать Москву

Российскими силами противовоздушной обороны пресечена атака беспилотника на Москву, сообщил в Telegram глава города Сергей Собянин.

В аэропорту Шереметьево появился комплекс для противодействия беспилотникам

Это произошло в Богородском городском округе Подмосковья.

Разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

По данным Минобороны России, речь идет о беспилотнике самолетного типа.

Ранее в Брянской области ПВО сбила украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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