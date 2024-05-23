В Елабужском районе Татарстана сбили беспилотник

Беспилотник уничтожили в Елабужском районе Татарстана, сообщил мэр Елабуги Рустем Нуриев.

Автомобиль пострадал после срабатывания системы ПВО в Белгороде

По его словам, разрушений на земле не зафиксировано. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и оперативные службы.

Нуриев заверил, что ситуация в городе находится под контролем, угроз нет.

Ранее в аэропортах Казани и Нижнекамска вводились временные ограничения, напоминает RT.

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:ТатарстанБеспилотники

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