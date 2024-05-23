В Елабужском районе Татарстана сбили беспилотник

По его словам, разрушений на земле не зафиксировано. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и оперативные службы.

Нуриев заверил, что ситуация в городе находится под контролем, угроз нет.

Ранее в аэропортах Казани и Нижнекамска вводились временные ограничения, напоминает RT.

