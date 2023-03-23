В Башкирии в ДТП погиб ребенок
23 марта 202304:02
Два автомобиля столкнулись в Белорецком районе Башкирии, сообщает ГУ МЧС по республике.
В результате автоаварии погиб ребенок, еще пять человек пострадали. В селе Тирлянском столкнулись ВАЗ-2110 и УАЗ. В результате ДТП пострадали пять детей из автомобиля ВАЗ-2110, один погиб.
Пострадавшим помогали выбраться из машины сотрудники экстренных служб. Их госпитализировали.
Ранее пять автомобилей переехали пешехода в Башкирии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru