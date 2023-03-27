В Екатеринбурге в одной из многоэтажек произошел пожар с взрывом

Вечером 26 марта в жилом многоэтажном доме на улице Ломоносова в Екатеринбурге произошел пожар, сообщает «РЕН ТВ».

МЧС спасли семь человек из пожара на территории Ярославского моторного завода

По словам очевидцев, был слышен звук взрыва. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неполадок в электрике стиральной машины. Кроме того, хозяин жилья, спасаясь от пожара, выпал из окна. Его госпитализировали. Из дома эвакуировали 20 жильцов соседних квартир.

Ранее в одном из домов Москвы при пожаре спасли 11 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарыЕкатеринбург

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