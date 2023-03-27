В Екатеринбурге в одной из многоэтажек произошел пожар с взрывом

По словам очевидцев, был слышен звук взрыва. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неполадок в электрике стиральной машины. Кроме того, хозяин жилья, спасаясь от пожара, выпал из окна. Его госпитализировали. Из дома эвакуировали 20 жильцов соседних квартир.

Ранее в одном из домов Москвы при пожаре спасли 11 человек.

