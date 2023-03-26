В одном из домов Москвы при пожаре спасли 11 человек

В Центральном административном округе Москвы в жилом доме в 12 этажей в переулке Васнецова, 15 произошел пожар, сообщает столичный главк МЧС РФ.

Трое человек погибли при пожаре в жилом доме в Симферополе

Сообщение о возгорании поступило ночью, огонь вспыхнул на шестом этаже. Из горящей квартиры спасены два человека. Из соседних квартир шестого этажа спасены еще три человека. С седьмого этажа спасены шесть человек, среди которых один ребенок.

В настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияПожары

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