В Екатеринбурге разыскивают нарушившего самоизоляцию мужчину с коронавирусом

В Екатеринбурге полиция ведет поиск мужчины, который нарушил режим самоизоляции, несмотря на полученный положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб Свердловской области.

Не уточняется, находился мужчина на самоизоляции в больнице или в домашних условиях.

По последним данным оперштаба, в Свердловской области зафиксировано 2163 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 489 человек вылечились.

Ранее сегодня стало известно, что губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил о приостановлении режима самоизоляции. С 13 мая в регионе, в частности, заработают МФЦ, однако исключительно по предварительной записи.



