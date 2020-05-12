В Липецкой области приостановлен режим самоизоляции

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил о приостановлении режима самоизоляции, который был введен с целью противодействия распространению коронавируса. С завтрашнего дня в регионе, в частности, заработают МФЦ, однако исключительно по предварительной записи.

Разрешены прогулки и занятия спортом и физкультурой на улице. Детские сады в целом пока не будут открыты, однако увеличат количество дежурных групп. Также пока не возобновят работу развлекательные центры, заведения общественного питания, отмечают argumenti.ru. Пропускной режим отменяется, однако ношение масок остаётся обязательным.

Липецкая область была одним из первых регионов, где власти решили ввести ограничения по COVID-19. 30 марта было объявлено о режиме всеобщей самоизоляции. В дальнейшем меры усиливались.

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Фото: facebook.com/lipetskayaoblast
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