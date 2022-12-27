В Екатеринбурге предъявили обвинение женщине, убившей троих детей
Жительнице Екатеринбурга, убившей троих своих детей, предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области. Дело возбуждено по статье ч. 2 ст. 105 УК РФ, по которой ей грозит до 20 лет лишения свободы.
В среду, 28 декабря, следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемой. В ближайшее время ее направят на судебную психиатрическую экспертизу. Расследование дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
Анастасии П. вменяют убийство двух сыновей 10 и 15 лет и шестимесячной дочери. Как сообщают местные СМИ, женщина задушила детей поясом от халата из-за того, что в них якобы «вселились бесы». При этом в записке екатеринбурженки, которую публикуют издания, она объясняет свой поступок тем, что тяжело больна и ей не на кого оставить детей. Кроме того, якобы в момент убийства женщина находилась под действием наркотиков.
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