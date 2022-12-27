В Екатеринбурге предъявили обвинение женщине, убившей троих детей

Жительнице Екатеринбурга, убившей троих своих детей, предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области. Дело возбуждено по статье ч. 2 ст. 105 УК РФ, по которой ей грозит до 20 лет лишения свободы.

В среду, 28 декабря, следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемой. В ближайшее время ее направят на судебную психиатрическую экспертизу. Расследование дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.