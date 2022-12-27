В Екатеринбурге предъявили обвинение женщине, убившей троих детей

Жительнице Екатеринбурга, убившей троих своих детей, предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области. Дело возбуждено по статье ч. 2 ст. 105 УК РФ, по которой ей грозит до 20 лет лишения свободы.

В среду, 28 декабря, следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемой. В ближайшее время ее направят на судебную психиатрическую экспертизу. Расследование дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Жительница Екатеринбурга, убившая троих своих детей, оставила мужу письмо

Анастасии П. вменяют убийство двух сыновей 10 и 15 лет и шестимесячной дочери. Как сообщают местные СМИ, женщина задушила детей поясом от халата из-за того, что в них якобы «вселились бесы». При этом в записке екатеринбурженки, которую публикуют издания, она объясняет свой поступок тем, что тяжело больна и ей не на кого оставить детей. Кроме того, якобы в момент убийства женщина находилась под действием наркотиков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УбийствоСледственный КомитетЕкатеринбург
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