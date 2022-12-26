Жительница Екатеринбурга, убившая троих своих детей, оставила мужу письмо

Как утверждает россиянка, один из ее сыновей оказался «прокажен» тем же бесом, что и она, а второй — «блудом и гордыней». А ее пятимесячную дочь якобы укусил «змей-искуситель Евы». «Г. ушел добровольно. Он хочет в рай, а не в ад. А и Г. — во сне, быстро, без страданий», — написала женщина.

Екатеринбурженка также обратилась к своим родственникам, объясняя убийство детей вселившимися в них бесами и приближающимся Апокалипсисом.

Жертвами женщины стали её сыновья 15 и 10 лет, а также пятимесячная дочь, которых она задушила.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более малолетних) по факту убийства матерью своих детей в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.



