Жительница Екатеринбурга, убившая троих своих детей, оставила мужу письмо
Жительница Екатеринбурга, убившая троих детей из-за якобы вселившихся в них бесов, оставила мужу записку. В ней она пояснила свой поступок.
Женщина утверждает, что во время молитвы в ее супруга «водворился Сатана, упавший с небес», передает Telegram-канал SHOT.
Как утверждает россиянка, один из ее сыновей оказался «прокажен» тем же бесом, что и она, а второй — «блудом и гордыней». А ее пятимесячную дочь якобы укусил «змей-искуситель Евы». «Г. ушел добровольно. Он хочет в рай, а не в ад. А и Г. — во сне, быстро, без страданий», — написала женщина.
Екатеринбурженка также обратилась к своим родственникам, объясняя убийство детей вселившимися в них бесами и приближающимся Апокалипсисом.
Жертвами женщины стали её сыновья 15 и 10 лет, а также пятимесячная дочь, которых она задушила.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более малолетних) по факту убийства матерью своих детей в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.
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