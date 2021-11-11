В Екатеринбурге полиция ищет напавшего на банк вооруженного грабителя

По его словам, во время нападения неизвестный произвёл несколько выстрелов, было возбуждено уголовное дело по статье «разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

«Сыщики отрабатывают на причастность к нападению на банк ранее судимых из числа недавно покинувших исправительные колонии, наркозависимых, так называемых гастролеров и лиц, склонных к такого рода противоправной деятельности», - отметил Горелых.

Ранее в Москве мужчина, угрожая предметом, похожим на гранату, потребовал от кассира выдать ему наличные, однако женщина успела нажать тревожную кнопку, заставив мужчину скрыться.

