В Екатеринбурге полиция ищет напавшего на банк вооруженного грабителя
Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что сотрудники полицейские разыскивают грабителя, который напал на банк в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.
По его словам, во время нападения неизвестный произвёл несколько выстрелов, было возбуждено уголовное дело по статье «разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
«Сыщики отрабатывают на причастность к нападению на банк ранее судимых из числа недавно покинувших исправительные колонии, наркозависимых, так называемых гастролеров и лиц, склонных к такого рода противоправной деятельности», - отметил Горелых.
Ранее в Москве мужчина, угрожая предметом, похожим на гранату, потребовал от кассира выдать ему наличные, однако женщина успела нажать тревожную кнопку, заставив мужчину скрыться.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 759 / сут.
Умерли
40 759+2 701 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 156 / сут.
- Японские ученые рассказали, как пандемия влияет на психику
- В Эстонии призвали читать Достоевского
- В Екатеринбурге полиция ищет напавшего на банк вооруженного грабителя
- «Маски и Face Pay»: Собянин призвал москвичей к бесконтактной оплате проезда
- Киев обосновал причисление Галкина к лицам, угрожающим нацбезопасности Украины
- Уголовное дело завели в Москве из-за угроз «микрофинансистов» журналисту «России 24»
- Песков: Полная отмена QR-кодов возможна только после окончания пандемии
- В Совфеде поддержали предложение ввести обязательные QR-коды в транспорте
- «Много мутных пунктов»: Автоэксперт пожаловался на непонятность новых правил дорожного движения
- В Кремле обеспокоены поведением США в Черном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru