В Екатеринбурге полиция ищет напавшего на банк вооруженного грабителя

Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что сотрудники полицейские разыскивают грабителя, который напал на банк в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.

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По его словам, во время нападения неизвестный произвёл несколько выстрелов, было возбуждено уголовное дело по статье «разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

«Сыщики отрабатывают на причастность к нападению на банк ранее судимых из числа недавно покинувших исправительные колонии, наркозависимых, так называемых гастролеров и лиц, склонных к такого рода противоправной деятельности», - отметил Горелых.

Ранее в Москве мужчина, угрожая предметом, похожим на гранату, потребовал от кассира выдать ему наличные, однако женщина успела нажать тревожную кнопку, заставив мужчину скрыться.

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