СМИ: неизвестный украл из банка в Ленинградской области более миллиона рублей

Вооружённый пистолетом неизвестный мужчина ограбил банк в Ленинградской области, сообщает РИА Новости источник в силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл в Кудрово. По его словам, в отделение банка вошёл мужчина, который, угрожая пистолетом, заставил сотрудницу отдать ему около 1,4 миллиона рублей.

В настоящее время полиция ведёт розыск злоумышленника.

Ранее в Москве задержали кассира Сбербанка, который украл 12 миллионов рублей.