СМИ: неизвестный украл из банка в Ленинградской области более миллиона рублей
2 сентября 202118:46
Вооружённый пистолетом неизвестный мужчина ограбил банк в Ленинградской области, сообщает РИА Новости источник в силовых структурах.
Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл в Кудрово. По его словам, в отделение банка вошёл мужчина, который, угрожая пистолетом, заставил сотрудницу отдать ему около 1,4 миллиона рублей.
В настоящее время полиция ведёт розыск злоумышленника.
Ранее в Москве задержали кассира Сбербанка, который украл 12 миллионов рублей.
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2 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru