В Екатеринбурге началось расследование убийства четырех человек во время вечеринки

Сотрудники регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства ЧП и мотивы преступления. Контролирует ход расследования руководство главка СК.

На вечеринке в квартире на пятом этаже дома по Социалистической улице убиты молодые люди 1984, 1986 и 1988 года рождения, а также 18-летняя девушка.

Ранена еще одна девушка 17 лет. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Выжила 16-летняя девушка. По данным ее воспитывает одна мать, числится на учете за употребление спиртных напитков и самовольные уходы.

Валерий Горелых рассказал, что девушки познакомились с молодыми людьми через интернет и встретились с ними накануне в районе ТРЦ «Радуга парк». В квартиру к одному из них они и отправились.

«Что конкретно употребляли участники злополучной вечеринки, чего не поделили и что послужило причиной взяться за оружие, сейчас выясняют сотрудники МВД и СКР», — пояснил главу пресс-службы главка МВД по Свердловской области.

По его словам, хозяин квартиры, работавший в ЧОПе, дома держал охотничье гладкоствольное ружье «САЙГА-20К» и травматический пистолет МР-80-13Т. Известно, что мужчина был ранее условно осужден за кражу.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин оценил в эфире НСН, насколько вырастет уровень семейной агрессии при новых ограничениях.

«Повторная самоизоляция вызовет гораздо большее раздражение у людей, чем это было раньше, так как денег не платят, компенсаций особых нет, а народ понимает, что платить будут только бюджетникам, а в той же Москве очень много небюджетников, и они зависимы от этого затягивания гаек, и у них не останется никаких иллюзий относительно доходов, а резервов у них стало меньше», - сказал Рощин.

