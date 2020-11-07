В Екатеринбурге началось расследование убийства четырех человек во время вечеринки
Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в связи с убийством четырех человек во время вечеринки в квартире. Следователи считают, что хозяин квартиры расстрелял гостей из ружья, а затем покончил с собой, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Сотрудники регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства ЧП и мотивы преступления. Контролирует ход расследования руководство главка СК.
На вечеринке в квартире на пятом этаже дома по Социалистической улице убиты молодые люди 1984, 1986 и 1988 года рождения, а также 18-летняя девушка.
Ранена еще одна девушка 17 лет. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Выжила 16-летняя девушка. По данным ее воспитывает одна мать, числится на учете за употребление спиртных напитков и самовольные уходы.
Валерий Горелых рассказал, что девушки познакомились с молодыми людьми через интернет и встретились с ними накануне в районе ТРЦ «Радуга парк». В квартиру к одному из них они и отправились.
«Что конкретно употребляли участники злополучной вечеринки, чего не поделили и что послужило причиной взяться за оружие, сейчас выясняют сотрудники МВД и СКР», — пояснил главу пресс-службы главка МВД по Свердловской области.
По его словам, хозяин квартиры, работавший в ЧОПе, дома держал охотничье гладкоствольное ружье «САЙГА-20К» и травматический пистолет МР-80-13Т. Известно, что мужчина был ранее условно осужден за кражу.
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