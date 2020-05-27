В Екатеринбурге полностью ликвидировали пожар в центре культуры «Орджоникидзевский»

По данным агентства, около полуночи по московскому времени пожарными была завершена проливка и разборка конструкций. Отмечается, что тушение пожара заняло около 7 часов. Из здания были эвакуированы 23 человека, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в здании Центра культуры в Екатеринбурге горит на площади 700 кв. м.

"Орджоникидзевский" закрыт для посетителей с 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.







