В Екатеринбурге полностью ликвидировали пожар в центре культуры «Орджоникидзевский»
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в Екатеринбургском центре культуры "Орджоникидзевский". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.
По данным агентства, около полуночи по московскому времени пожарными была завершена проливка и разборка конструкций. Отмечается, что тушение пожара заняло около 7 часов. Из здания были эвакуированы 23 человека, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в здании Центра культуры в Екатеринбурге горит на площади 700 кв. м.
"Орджоникидзевский" закрыт для посетителей с 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
362 тыс.+8 915 / сут.
Умерли
3 807+174 / сут.
Выздоровели
131 тыс.+12 331 / сут.
- Экс-глава Чувашии подал иск к Путину из-за своей отставки
- Оперштаб: В Москве скончались 73 пациента с COVID-19
- В Дагестане в 8 раз снизился темп распространения COVID-19
- Собянин рассказал о новых мерах поддержки для предпринимателей
- В Кронштадте задержали вандалов, жаривших шашлыки на Вечном огне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru