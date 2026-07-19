В Чувашии 5 детей отравились угарным газом в бане
В Чувашии в Аликовском округе пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани. Об этом говорится в канале Минздрава республики в «Максе».
Отмечается, что всех пострадавших доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Им оказывают необходимую медпомощь, добавили в ведомстве.
Там рассказали, что состояние несовершеннолетних оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой, угрозы для жизни нет.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число отравившихся на базе на Ставрополье выросло до 80 человек.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Чувашии 5 детей отравились угарным газом в бане
- Хинштейн: ВСУ атаковали 4 многоквартирных дома в Курске
- В ОП напомнили о перерасчете пенсий в августе
- Минздрав: В больницах находятся 40 пострадавших при атаке ВСУ на Wildberries в Подмосковье
- МО: В Киеве ВС РФ поразили предприятия по производству ракет «Фламинго»
- МО: Силы ПВО сбили за ночь 140 БПЛА ВСУ
- Опасно для демографии? В Минздраве назвали возраст окончания молодости
- СМИ: Зеленский не обсуждал с командирами возможную отставку Сырского
- Критикуют Зеленского и поддерживают Федорова: В Киеве продолжились митинги
- СМИ: Силовики РФ взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова