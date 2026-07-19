В Чувашии 5 детей отравились угарным газом в бане

Отмечается, что всех пострадавших доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Им оказывают необходимую медпомощь, добавили в ведомстве.

Там рассказали, что состояние несовершеннолетних оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой, угрозы для жизни нет.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число отравившихся на базе на Ставрополье выросло до 80 человек.