В Чувашии 5 детей отравились угарным газом в бане

В Чувашии в Аликовском округе пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани. Об этом говорится в канале Минздрава республики в «Максе».

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Отмечается, что всех пострадавших доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Им оказывают необходимую медпомощь, добавили в ведомстве.

Там рассказали, что состояние несовершеннолетних оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой, угрозы для жизни нет.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число отравившихся на базе на Ставрополье выросло до 80 человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинздравГазДетиЧувашияОтравление

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